Sob risco de desabar, MPSC pede demolição imediata da antiga rodoviária de Florianópolis

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) pediu à Justiça a demolição imediata e integral do Complexo da Antiga Rodoviária de Florianópolis, entre as avenidas Mauro Ramos e Hercílio Luz, no Centro. A intervenção foi solicitada pelo promotor Fabrício José Cavalcanti, da 30ª Promotoria de Justiça da Capital. Segundo MP, o requerimento foi protocolado junto à 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, na sexta-feira (8).

Para mais detalhes sobre essa situação crítica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

