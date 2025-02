Sob violência doméstica, esposa tenta absolver homem que esfaqueou cunhada grávida em SC Homem acabou condenado a mais de 20 anos de prisão em Chapecó; promotor alerta para ciclo da violência doméstica ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 00h46 (Atualizado em 29/01/2025 - 00h46 ) twitter

Um homem que tentou matar a cunhada a facadas foi condenado a mais de 20 anos de prisão em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Mas durante o julgamento, chamou a atenção a tentativa da esposa, que assistiu e também foi vítima das agressões, em atentar absolvê-lo do crime.

Saiba mais sobre este caso impactante e as implicações da violência doméstica consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

