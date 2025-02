Sobre asas O futuro diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Tiago Faierstein, hoje diretor Comercial da Infraero, vai […] ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 18h26 ) twitter

O futuro diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Tiago Faierstein, hoje diretor Comercial da Infraero, vai ter uma sabatina de peso a respeito dos recentes acidentes aéreos no Brasil. Nos últimos 30 dias, foram três graves com aeronaves consideradas de excelente operação – dois bimotores e um jato. Senadores que preparam os dossiês vão questionar como a ANAC tem fiscalizado o setor e o que pode fazer para minorar esse cenário na aviação executiva diante dos significativos números de acidentes nos últimos anos. Uma informação chama a atenção de autoridades, independentemente das causas que as investigações podem apontar: nos três acidentes com vítimas fatais – Gramado (RS), Ubatuba (SP) e São Paulo, semana passada – a operação era single pilot (um único piloto), enquanto a praxe para voo dos aviões acidentados era o emprego de piloto e co-piloto.

