Sobrinhas encontram tio assassinado dentro de casa em SC; suspeitos são presos no PR Homem foi morto a facadas em São Lourenço do Oeste; carro da vítima foi levado e polícia trata o caso como latrocínio ND Mais|Do R7 09/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 09/03/2025 - 18h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morador de São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina, Miguel Del Moro, de 55 anos, foi encontrado assassinado dentro de casa na tarde do último sábado (8). A vítima, que morava sozinha, apresentava marcas de esfaqueamento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desse crime chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Shows gratuitos em Bombinhas prometem animar próximas semanas

Santa Catarina x Avaí: homem é preso após arremessar artefato explosivo em torcida durante jogo

Homem encontrado caído em rua marca o primeiro homicídio do ano em cidade de SC