Soco-inglês e rojão: membros de torcida do Avaí são banidos de jogos do time após brigas Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, eles foram detidos após tentarem agredir torcedores do Vila Nova (GO) que saíam do... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 22/01/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos próximos três meses, a torcida do Avaí ficará menor na Ressacada: dois membros da Mancha Azul, a principal organizada do clube, estão banidos dos estádios catarinenses em dias de jogos da equipe. A decisão do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) foi tomada após ambos se envolverem em uma briga generalizada contra a torcida do Vila Nova (GO).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação!

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura erra em edital e prazo de leilão do carnaval de rua é adiado em Florianópolis

Avaí é notificado pelo Procon em função dos valores nos ingressos do clássico

Golpes com Pix no Brasil: estudo estima R$ 11 bilhões em prejuízos até 2028