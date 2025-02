Socos e chineladas: adolescentes agridem criança autista em abrigo de Itajaí Os adolescentes, que são atendidos pela instituição, teriam protagonizado outras situações de ameaça contra funcionários ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 26/01/2025 - 22h06 ) twitter

Por volta das 23h deste sábado (25), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão no Lar da Criança e do Adolescente de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Segundo a ocorrência, três adolescentes teriam agredido outro menor autista com socos e chineladas.

Para mais detalhes sobre essa triste situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

