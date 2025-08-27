Socos e chutes: 10 torcedores do JEC são julgados por ataque brutal que deixou paraense em coma Júri dos acusados de agredir torcedores do Paysandu Sport Club, em Joinville, deve durar até quarta; ataque dos torcedores do JEC ocorreu... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 03h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 03h17 ) twitter

O júri de dez réus acusados de agredir torcedores do Paysandu Sport Club em Joinville começou na segunda-feira (25) e segue até quarta (27). Eles respondem por tentativa de homicídio qualificada, em razão do ataque registrado em fevereiro de 2022, no bairro Aventureiro, zona leste da cidade. Segundo o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), os agressores seriam torcedores do JEC (Joinville Esporte Clube), e surpreenderam as vítimas em um bar, onde também estava a torcida do Clube do Remo.

