Socos, facadas e cabelos arrancados: homem é preso suspeito de tentar matar a companheira em SC As agressões começaram após a vítima sair da igreja no Oeste do Estado; mulher foi agredida com socos, facadas e teve cabelos arrancados...

ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 19h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 19h09 ) twitter

