Sogro invade casa do genro com arma e acaba baleado pela PM em SC
O homem de 64 foi baleado após invadir a casa do genro e ameaçar policiais; caso aconteceu em Lages, na serra catarinense
Um homem de 64 anos foi baleado pela PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) em Lages, na serra catarinense, após invadir a casa do genro e ameaçar atirar contra policiais, na noite deste domingo (31). O incidente aconteceu na Rua José dos Passos Varela, no Bairro Popular. O suspeito, que foi atingido no braço, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.
