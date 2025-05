Sogro que atirou no genro após ser confrontado por denúncia de abuso sexual vai a júri em SC O crime aconteceu em julho de 2024, na frente de uma criança, em Anchieta, no Oeste; julgamento acontece nesta semana ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 24/05/2025 - 20h35 ) twitter

O sogrou que atirou no genro, após ser confrontado por uma denúncia de abuso sexual contra o próprio filho, será julgado pelo tribunal do júri nesta semana, em Anchieta, no Oeste de Santa Catarina.

