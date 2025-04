Sogro que tentou matar genro com tiros na cabeça é condenado em SC Crime ocorreu em Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste do estado; o homem não aceitava o relacionamento da filha com a vítima ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 09h47 ) twitter

Sogro que tentou matar genro com tiros na cabeça foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste do estado. Jucemar Batista recebeu 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

