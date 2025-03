Sol, chuva ou calor? Saiba o que esperar do tempo em Blumenau A Defesa Civil divulgou um alerta para semana chuvosa, a partir desta terça-feira (25); veja a previsão do tempo em Blumenau ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h26 ) twitter

A previsão do tempo em Blumenau indica que o sol dará lugar à chuva. Um alerta divulgado pelo AlertaBlu, nesta terça-feira (25), informa que a cidade deve enfrentar um período de instabilidade nos próximos dias.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões do tempo em Blumenau!

