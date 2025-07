Sol, nevoeiros e geada: saiba o que esperar do tempo em SC nos próximos dias Massa de ar seco garante dias ensolarados no estado no fim de semana, mas temperaturas seguem baixas, com mínimas próximas de 0°C na... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O sol e o tempo fresco devem marcar presença em todo o estado neste fim de semana. Os riscos de chuva são mínimos e o cenário se mostra favorável para atividades ao ar livre em Santa Catarina. Segundo o meteorologista Piter Scheuer, uma massa de ar seco atua sobre o estado, inibindo a formação de nuvens de chuva. Apesar disso, o ar frio e úmido pode provocar nevoeiros no amanhecer, o que pode atrasar a aparição do sol em algumas cidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das previsões do tempo!

Leia Mais em ND Mais:

Joinville define regras para o uso de bicicletas elétricas e similares; veja normas

Casal baleado em Florianópolis: polícia acredita em acerto de contas por tráfico de drogas

Bombeiros localizam menina de 12 anos que caiu em cânion na divisa de SC e RS