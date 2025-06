Som alto pode sair caro: veja as cidades de SC que proibiram o uso de caixas de som na praia Proibição das caixas de som nas praias catarinenses visa manter sossego aos turistas e moradores ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h37 ) twitter

Mesmo longe da alta temporada de verão, cidades de Santa Catarina já se preparam para garantir o sossego de moradores e turistas nas praias. Leis que proíbem o uso de caixas de som nas faixas de areia, calçadões e áreas de acesso às praias estão sendo reforçadas. A fiscalização será intensificada já nos primeiros dias da temporada.

