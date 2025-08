‘Sonhei e fiz’: confeiteira de SC vendia morango do amor anos antes da moda Conheça a chef de Itajaí que pode ter sido a pioneira do morango do amor ainda na pandemia ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 05/08/2025 - 06h17 ) twitter

Quem acessa as redes sociais com frequência pode pensar que o doce do momento, o morango do amor, foi uma recente criação das confeitarias de todo o Brasil. Mas uma informação surpreendente derruba essa teoria: há cinco anos, o doce já era produzido em terras catarinenses. Tudo começou durante a pandemia de Covid-19: com negócios “quebrando” em razão do distanciamento social e vendas caindo em vários setores, a chef Gillian Thais, de Itajaí, começou a produção que viraria o jogo e ajudaria a sustentá-la por muito tempo.

