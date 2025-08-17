Sonho de estabilidade? Defensoria-SC abre concurso com salários de até R$ 9,3 mil Certame tem vagas para analista jurídico e técnico administrativo, com jornada de 35 horas semanais; provas serão realizadas em Florianópolis... ND Mais|Do R7 17/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 07h57 ) twitter

Um concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina está com inscrições abertas para vagas de nível médio e superior. Ao todo, são 14 postos de trabalho disponíveis, além da formação de cadastro reserva. Os salários, a depender da função, podem chegar a R$ 9.355,73.

