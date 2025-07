‘Sonho distante’: aluno de Blumenau conquista bolsa de R$ 1 milhão para estudar nos EUA Lucas Theiss está entre 18 alunos do mundo inteiro a ser contemplado por bolsa de estudos para cursar pré-medicina na Flórida ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Antes visto como um sonho distante, o futuro nos Estados Unidos virou realidade para Lucas Theiss, de 18 anos, ex-aluno do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, de Blumenau. Lucas foi um dos 18 estudantes selecionados no mundo inteiro para o programa Bonner Scholar, que oferece uma bolsa integral de mais de 200 mil dólares em custos acadêmicos e de moradia para estudar biologia com foco em pré-medicina na Stetson University, na Flórida.

Saiba mais sobre essa incrível conquista e os desafios que Lucas enfrenta acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Bombinhas celebra a pesca artesanal da tainha com gincana à beira-mar e shows gratuitos

‘Foi uma honra conhecê-lo’: policial de SC morre em grave acidente no RS

As pontes que prometem mudar o mapa da mobilidade da maior cidade de SC