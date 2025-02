Sorriso canino: como cuidar da saúde bucal do cachorro A doença periodontal afeta a saúde bucal do cachorro e diminui a expectativa de vida do animal ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h47 ) twitter

A saúde bucal do cachorro é fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida do animal. Assim como os humanos, os pets podem sofrer com a doença periodontal, uma inflamação dos tecidos que suportam os dentes. No entanto, com os cuidados certos, é possível prevenir e garantir que o cachorro tenha dentes fortes e saudáveis para a vida toda.

Para saber mais sobre como cuidar da saúde bucal do seu pet, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

