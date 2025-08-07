‘Sorriso fácil e olhar singelo’: identificado gaúcho de 18 anos que morreu afogado em SC Velório será realizado nesta quarta-feira (6), na cidade de Torres, onde ele morava ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 21h17 ) twitter

Foi identificado o jovem de 18 anos que morreu afogado no Rio Mampituba, em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina. Trata-se de Gustavo Barbosa da Silva, morador de Torres, no Rio Grande do Sul. O corpo foi encontrado na tarde dessa terça-feira (5), durante buscas dos bombeiros próximo à ponte pênsil, onde ele tinha sido visto pela última vez.

