‘Sorriso fácil e olhar singelo’: identificado gaúcho de 18 anos que morreu afogado em SC
Velório será realizado nesta quarta-feira (6), na cidade de Torres, onde ele morava
Foi identificado o jovem de 18 anos que morreu afogado no Rio Mampituba, em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina. Trata-se de Gustavo Barbosa da Silva, morador de Torres, no Rio Grande do Sul. O corpo foi encontrado na tarde dessa terça-feira (5), durante buscas dos bombeiros próximo à ponte pênsil, onde ele tinha sido visto pela última vez.
Foi identificado o jovem de 18 anos que morreu afogado no Rio Mampituba, em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina. Trata-se de Gustavo Barbosa da Silva, morador de Torres, no Rio Grande do Sul. O corpo foi encontrado na tarde dessa terça-feira (5), durante buscas dos bombeiros próximo à ponte pênsil, onde ele tinha sido visto pela última vez.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa tragédia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa tragédia.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: