‘Sorte e perícia’: especialista fala sobre pouso de avião na BR-101, em Garuva

O pouso forçado de um avião na BR-101, em Garuva, no norte de Santa Catarina, terminou bem-sucedido por dois fatores: sorte e perícia. Segundo o perito aeronáutico, Daniel Calazans, situações como esta demandam uma resposta ágil e técnica por parte do piloto responsável pela aeronave.

Para saber mais sobre este incidente e as análises do especialista, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

