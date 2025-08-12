Sorteio especial do Dia dos Pais presenteia dois assinantes do Jornal ND
O Clube ND, benefício exclusivo dos assinantes do Jornal ND, celebra a data com muito sabor!
No início de agosto, aconteceu um sorteio exclusivo para os assinantes do Jornal ND, em homenagem ao Dia dos Pais. Dois assinantes foram presenteados com os parceiros do Clube ND. O primeiro sorteado foi o assinante André Roger Henri Boutigue, que ganhou como prêmio dois pratos à la carte do Galeto Mamma Mia Express, no Shopping Itaguaçu.
No início de agosto, aconteceu um sorteio exclusivo para os assinantes do Jornal ND, em homenagem ao Dia dos Pais. Dois assinantes foram presenteados com os parceiros do Clube ND. O primeiro sorteado foi o assinante André Roger Henri Boutigue, que ganhou como prêmio dois pratos à la carte do Galeto Mamma Mia Express, no Shopping Itaguaçu.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse sorteio especial!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse sorteio especial!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: