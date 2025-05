Sortudos da Mega-Sena! Apostadores de SC embolsam milhares em prêmio sorteado neste sábado Apostadores de Florianópolis e Joinville acertaram cinco números no concurso 2864, sorteado no sábado (17); ninguém conquistou o prêmio... ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 23h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 23h03 ) twitter

Um apostador de Florianópolis e um apostador de Joinville, em Santa Catarina, conquistaram uma pequena bolada no concurso 2864 da Mega-Sena. Eles acertaram cinco números no sorteio realizado no sábado (17). Os dois apostadores fizeram jogos simples e levaram R$ 64.445,11 cada. Ninguém acertou os seis números e conquistou o prêmio principal de mais de R$ 68 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

