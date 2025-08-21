‘Sou da paz’: vereador investigado por agredir esposa em SC chora e se manifesta na Câmara O caso ganhou repercussão após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra uma discussão no Centro de São Francisco do Sul... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 06h37 ) twitter

O vereador Sidnei Eunézio de Mira, conhecido como Mira da Estiva (MDB), de São Francisco do Sul, se manifestou sobre a acusação de agressão contra sua esposa, Sabrina Ribeiro, durante a sessão da Câmara de Vereadores nesta terça-feira (19). O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostra uma discussão no Centro da cidade do Litoral Norte catarinense na noite de sábado (16).

