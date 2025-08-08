Sounds in da City celebra 15 anos em locais icônicos de Florianópolis a partir de 10 de agosto Projeto sounds in da City faz retorno às origens em nova fase. Primeira edição será no Largo da Alfândega, neste domingo (10) ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 03h57 ) twitter

Conectar as pessoas através da música, em um ambiente de liberdade, respeito e pertencimento é a essência do Sounds in da City desde o início do projeto, que há 15 anos ocupa as ruas de Florianópolis com eventos musicais democráticos e gratuitos.

