South Run Costa Leste: onde retirar os kits, horário e datas da corrida em Florianópolis Corrida South Run Costa Leste tem retirada de kits nesta quinta, sexta e sábado, em Florianópolis; saiba os horários e o local ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 07h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 07h44 )

Faltando poucos dias para a largada da South Run – Etapa Costa Leste, que acontece no próximo domingo, dia 18 de maio, em Florianópolis, com apoio da NDTV. A retirada dos kits acontece nos dias 15 e 16 de maio, quinta e sexta-feira, das 17h às 20h, e no sábado, dia 17, das 14h às 18h, na charmosa Cervejaria Refúgio, no bairro Rio Tavares.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre a corrida e não perder nada!

