Space Adventure completa um ano em Balneário Camboriú

Nesta última sexta-feira (14), o Space Adventure comemorou seu primeiro ano em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. O ‘parque da Nasa’, como ficou conhecido popularmente, oferece uma experiência única com o maior acervo da Agência Espacial fora dos Estados Unidos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades e promoções do Space Adventure!

