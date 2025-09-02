Spray de pimenta e mata-leão: mãe de criança autista denuncia agressão de policiais em SC Em nota, a Polícia Militar reconheceu a situação e informou que instaurou um inquérito; ao menos cinco policiais estão envolvidos na... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 07h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma família denunciou que foi abordada de forma violenta pela Polícia Militar na BR-116, em Lages, na Serra catarinense, por volta das 20h30 da última quinta-feira (29). A ação, segundo relato da mãe, Bárbara Felippe, ocorreu diante de seu filho de 10 anos, diagnosticado com autismo. De acordo com Bárbara, cinco policiais participaram da abordagem. Ela afirma ter sido alvo de xingamentos, spray de pimenta e um mata-leão ao tentar explicar as limitações do filho.

Para saber mais sobre essa denúncia e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Drones buscam pai e filho estrangeiros desaparecidos em SC

Mulheres nos estádios: campanha ‘Não é Não’ será implementada na Copa SC

Homem é preso após abusar da filha de 2 anos do ex-patrão em SC