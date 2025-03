St. Patrick’s Day será comemorado com festival em Criciúma; confira a programação Nações Shopping promoverá o evento nos dias 14, 15 e 16 de março, com entrada gratuita, chope verde e comida de boteco ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h06 ) twitter

O St. Patrick’s Day, ou Dia de São Patrício, celebrado no dia 17 de março, será comemorado com um festival em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O evento, inspirado na tradição irlandesa, ocorrerá no Nações Shopping, nos dias 14, 15 e 16 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de toda a programação do festival!

