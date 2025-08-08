Stalker que aterrorizou dentista por 4 anos é internada em hospital psiquiátrico em SC Justiça determina prazo mínimo de um ano para interação de stalker de dentista; crime ocorreu entre 2021 e 2025 ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 23h57 ) twitter

A mulher acusada de perseguir obsessivamente e ameaçar o dentista Felipe Cordeiro e sua namorada Bruna Mascarello por quase quatro anos em Itapema, no litoral catarinense, foi internada na manhã desta quinta-feira (07), em Itajaí. A Justiça determinou que a ré cumpra medida de segurança em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, com permanência mínima de um ano. A decisão levou em conta laudo de sanidade mental, elaborado em abril, que atestou sua inimputabilidade.

