Stammtisch em Blumenau promete agitar a cidade neste sábado; veja o que muda no trânsito O evento ocorrerá na Rua XV de Novembro, das 10h às 16h ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 21h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 21h20 )

ND Mais

O Stammtisch promete agitar Blumenau neste sábado (26), reunindo mais de 203 grupos e 12 mil pessoas. O evento, que ocorrerá na Rua XV de Novembro, das 10h às 16h, trará algumas mudanças no trânsito. “São grupos organizados que tem por costume se reunirem e, uma vez por ano, fazemos essa grande confraternização na rua XV de Novembro“, disse a coordenadora do evento, Geórgia Andréia Rublesch.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no trânsito e tudo que você precisa saber sobre o evento!

