Starbucks é processada em R$ 1 bilhão por trabalho análogo à escravidão no Brasil Organização exige suspensão da importação de café brasileiro por multinacionais nos Estados Unidos, diante de denúncias de trabalho... ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 23h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Oito trabalhadores brasileiros entraram com uma ação contra a multinacional Starbucks, maior rede de cafeterias do mundo, no Tribunal de Columbia, nos Estados Unidos, na quinta-feira (24). A empresa é acusada de adquirir café em fazendas com condições análogas à escravidão no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa grave acusação.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Jiboia arco-íris é flagrada ‘passeando’ por rua de Itapema

Palácio das Orquídeas começa a ganhar forma e promete ser nova joia do turismo em Joinville

Consignado CLT: empréstimo está disponível nos aplicativos dos bancos a partir desta sexta