Startup de SC é vendida em transição bilionária para gigante norueguesa do ramo da tecnologia

Em uma negociação bilionária, a fintech Conta Azul, de Joinville, Norte de Santa Catarina, foi vendida para a empresa norueguesa Visma, gigante do setor de softwares empresariais. Com bilhões de clientes na Europa e na América Latina, a movimentação marca a entrada da multinacional no Brasil.

Saiba mais sobre essa transação impactante e suas implicações no mercado acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

