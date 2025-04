STU National em Criciúma: confira as atrações musicais gratuitas do URB Music Tour Circuito brasileiro de skate 2025 ocorre de 18 a 20 de abril, no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi; ingressos são gratuitos ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 16/04/2025 - 09h47 ) twitter

Em apenas três dias, o Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, se tornará palco dos principais skatistas e paraskatistas do país, na abertura do circuito brasileiro de skate 2025, o STU National. As tão aguardadas atrações musicais para o URB Music Tour, evento de encerramento da etapa, foram divulgadas.

