Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Stun Game Festival: maior evento gamer do Sul do país promove 6ª edição em Florianópolis

O maior evento da indústria de games do Sul do Brasil está de volta e ocorre nos dias 23 e 24 de agosto em Florianópolis.

ND Mais

ND Mais|Do R7

A sexta edição do maior evento da indústria de games do Sul do Brasil está de volta e ocorre nos dias 23 e 24 de agosto em Florianópolis. Com programação totalmente gratuita para os aficionados por jogos e cultura geek, o Stun Game Festival 2025 irá ocupar mais uma vez o Boulevard 14/32, na Floripa Airport. Os ingressos podem ser reservados pelo site Conference.

Não perca a chance de saber mais sobre este incrível evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.