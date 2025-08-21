Stun Game Festival: maior evento gamer do Sul do país promove 6ª edição em Florianópolis
O maior evento da indústria de games do Sul do Brasil está de volta e ocorre nos dias 23 e 24 de agosto em Florianópolis.
A sexta edição do maior evento da indústria de games do Sul do Brasil está de volta e ocorre nos dias 23 e 24 de agosto em Florianópolis. Com programação totalmente gratuita para os aficionados por jogos e cultura geek, o Stun Game Festival 2025 irá ocupar mais uma vez o Boulevard 14/32, na Floripa Airport. Os ingressos podem ser reservados pelo site Conference.
Não perca a chance de saber mais sobre este incrível evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
