Submarino turístico afunda e pelo menos seis pessoas morrem no Egito O governo local informou que as equipes de resgate conseguiram salvar 29 pessoas, que foram levadas para hospitais da região ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h06 ) twitter

O naufrágio de um submarino turístico no resort egípcio de Hurghada, no Mar Vermelho, deixou pelo menos seis pessoas mortas e nove feridas. O incidente envolveu uma embarcação operada pela Sindbad Submarines, com capacidade para 44 passageiros. Todos os turistas no submarino eram cidadãos russos.

