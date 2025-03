Suicídio forjado: prefeito de SC teve morte semelhante à de Rubens Paiva em ‘Ainda Estou Aqui’ Família aguarda o atestado de óbito atualizado, com o real motivo de sua morte; Santa Catarina teve dez políticos mortos ou desaparecidos... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Higino João Pio, primeiro prefeito de Balneário Camboriú, entre 1965 e 1969, foi um dos dez políticos de Santa Catarina mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar do Brasil (1964-1985). Nascido em Itapema, cidade vizinha no Litoral Norte catarinense, Pio foi o único morto em território catarinense.

Para entender mais sobre essa história e as revelações sobre a morte de Higino Pio, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Motorista de BMW tenta comprar em supermercado de SC com nota falsa de R$ 200

Valor do dólar fecha estável nesta quinta (6), com suspensão das tarifas de 25% por Trump

Raphinha voando no Barcelona: números de craque e status de finalista da Bola de Ouro?