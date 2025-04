Sul de SC confirma primeiro caso de chikungunya em 2025 Vítima, de 72 anos, é um homem de Araranguá; após tratamento médico contínuo, o paciente apresenta quadro estável ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 01h39 (Atualizado em 25/04/2025 - 01h39 ) twitter

No início desta semana, foi confirmado o primeiro caso de chikungunya no município de Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina. O paciente infectado é um caminhoneiro, de 72 anos, que contraiu a doença em uma das viagens que fez para o Norte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso e a situação da chikungunya em Santa Catarina!

