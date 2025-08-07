Sul de SC gera mais de 10 mil empregos no 1º semestre e tem 3º melhor saldo em cinco anos
Região carbonífera registra saldo positivo no primeiro semestre, apesar de cenário de desaceleração; destaque para o período de janeiro...
O primeiro semestre de 2025 foi positivo para o Sul de Santa Catarina, que registrou 10.648 novos empregos formais. A região teve o terceiro melhor desempenho para o período nos últimos cinco anos, mesmo com a desaceleração no mercado de trabalho observada nos últimos meses.
