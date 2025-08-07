Sul de SC gera mais de 10 mil empregos no 1º semestre e tem 3º melhor saldo em cinco anos Região carbonífera registra saldo positivo no primeiro semestre, apesar de cenário de desaceleração; destaque para o período de janeiro... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 07/08/2025 - 08h37 ) twitter

O primeiro semestre de 2025 foi positivo para o Sul de Santa Catarina, que registrou 10.648 novos empregos formais. A região teve o terceiro melhor desempenho para o período nos últimos cinco anos, mesmo com a desaceleração no mercado de trabalho observada nos últimos meses.

Saiba mais sobre os detalhes dessa recuperação econômica e os setores que mais contribuíram para esse crescimento no nosso parceiro ND Mais.

