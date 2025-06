Sul de SC recebe seleções do Brasil e da Coreia do Sul de vôlei para amistoso internacional Jogos serão realizados entre os dias 6 a 12 de julho e têm a presença da Seleção Brasileira Pan-Americana; confira datas e local ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 04h35 ) twitter

A região Sul de Santa Catarina irá sediar amistosos de vôlei masculino entre a Seleção Brasileira Pan-Americana e a seleção principal da Coreia do Sul. As partidas acontecerão oficialmente nas cidades de Criciúma, Cocal do Sul, Arroio do Silva e Tubarão, entre os dias 6 a 12 de julho.

