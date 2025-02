Sul de SC terá calor intenso e pouca chuva, apesar de alerta para temporais Mesmo com alerta em Santa Catarina, o Sul terá pouca chuva e temperaturas elevadas; confira a previsão ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 19/01/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apesar do alerta em Santa Catarina para risco de temporais e deslizamentos, não há previsão de fortes chuvas para a região Sul do estado entre este domingo (19) e sexta-feira (24). As informações são do climatologista da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) de Urussanga, Márcio Sônego.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os alertas em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Virose se pega no mar? Infectologista explica os riscos

Chapecó lança três editais para cultura; veja como se inscrever

‘Eu escolho você!’: casal transforma Pokémon GO em plataforma para história de amor