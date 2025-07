Sul de SC terá dois feirões de emprego com atendimento gratuito neste mês; veja onde e quando O objetivo é aproximar os trabalhadores das oportunidades de emprego disponíveis na região sul catarinense; atendimento será gratuito... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h37 ) twitter

Dois importantes feirões de emprego serão realizados no fim deste mês de julho, no Sul do estado de Santa Catarina. Promovidas pelo Sine (Sistema Nacional de Emprego), as ações ocorrerão nos municípios de Içara e Balneário Arroio do Silva, nos dias 24 e 31 de julho.

