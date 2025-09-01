Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sul do Brasil pode ter rajadas de até 80 km/h com formação de ciclone na Argentina

Agosto termina com a formação de um ciclone extratropical na Argentina, que pode causar ventos de até 80 km/h no Sul do Brasil, especialmente...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Agosto termina com a formação de um ciclone extratropical na Argentina, que pode causar ventos de até 80 km/h no Sul do Brasil, especialmente no Oeste dos estados. Para este domingo (31), a previsão é de sol entre nuvens, mas com influência da circulação marítima em parte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as previsões e impactos do ciclone.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.