Sul do Brasil pode ter rajadas de até 80 km/h com formação de ciclone na Argentina Agosto termina com a formação de um ciclone extratropical na Argentina, que pode causar ventos de até 80 km/h no Sul do Brasil, especialmente... ND Mais|Do R7 31/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 31/08/2025 - 23h17 )

Agosto termina com a formação de um ciclone extratropical na Argentina, que pode causar ventos de até 80 km/h no Sul do Brasil, especialmente no Oeste dos estados. Para este domingo (31), a previsão é de sol entre nuvens, mas com influência da circulação marítima em parte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as previsões e impactos do ciclone.

