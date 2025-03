Súmula da final do Catarinense: árbitro relata invasão e diz que abrirá B.O. contra Dal Pozzo Gustavo Ervino Bauermann relatou na súmula da decisão as confusões no gramado da Ressacada após o apito final ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O apito final na decisão do Catarinense 2025 neste sábado no estádio da Ressacada trouxe consigo diversos episódios polêmicos após o término do jogo. Teve agressão de jogador a torcedor, agressão do técnico Gilmar Dal Pozzo contra a arbitragem e invasão de campo da torcida. Tudo isso foi relatado na súmula pelo árbitro Gustavo Ervino Bauermann.

Para mais detalhes sobre os incidentes e o relato do árbitro, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Agressões a torcedores: Chapecoense diz que Jimenéz está comprometido a ‘aprender com episódio’

Defasada e com superlotação, penitenciária de Florianópolis custou R$ 15 milhões em 2024

Família de mãe enterrada com bebê errado é indenizada após troca de corpos em SC