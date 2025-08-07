‘Super-drones’ e pistolas do FBI reforçam segurança em Balneário Camboriú
Primeira remessa inclui 50 pistolas do FBI e dois drones com tecnologia inédita no Brasil
Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, recebeu nessa terça-feira (5) 50 novas pistolas, utilizadas em forças de segurança referências no mundo como o FBI, e dois drones com tecnologia inédita no Brasil. Segundo a Guarda Municipal, esta é a primeira remessa de pistolas Glock G45 9mm recebidas pelo órgão. Além do FBI, as armas são utilizadas na maioria das polícias locais norte-americanas.
