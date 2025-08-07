‘Super-drones’ e pistolas do FBI reforçam segurança em Balneário Camboriú Primeira remessa inclui 50 pistolas do FBI e dois drones com tecnologia inédita no Brasil ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, recebeu nessa terça-feira (5) 50 novas pistolas, utilizadas em forças de segurança referências no mundo como o FBI, e dois drones com tecnologia inédita no Brasil. Segundo a Guarda Municipal, esta é a primeira remessa de pistolas Glock G45 9mm recebidas pelo órgão. Além do FBI, as armas são utilizadas na maioria das polícias locais norte-americanas.

Saiba mais sobre como este investimento em tecnologia e armamento está transformando a segurança da cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Carnaval 2026: conheça a ordem dos desfiles das escolas de samba de Florianópolis

VÍDEO: Cidade decreta emergência após ressaca violenta comprometer orla e imóveis em SC

Facilita Car é investigada pelo Procon por suspeita de estelionato em Florianópolis