Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

‘Super-drones’ e pistolas do FBI reforçam segurança em Balneário Camboriú

Primeira remessa inclui 50 pistolas do FBI e dois drones com tecnologia inédita no Brasil

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, recebeu nessa terça-feira (5) 50 novas pistolas, utilizadas em forças de segurança referências no mundo como o FBI, e dois drones com tecnologia inédita no Brasil. Segundo a Guarda Municipal, esta é a primeira remessa de pistolas Glock G45 9mm recebidas pelo órgão. Além do FBI, as armas são utilizadas na maioria das polícias locais norte-americanas.

Saiba mais sobre como este investimento em tecnologia e armamento está transformando a segurança da cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.