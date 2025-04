‘Super El Niño’ pode causar seca histórica no Brasil nos próximos anos, alerta especialista Meteorologista prevê que super El Niño trará estiagem comparável às crises de 1988 e 2016; próxima década terá clima estável antes... ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 18h47 (Atualizado em 10/04/2025 - 18h47 ) twitter

Um alerta sobre um futuro super El Niño foi feito pelo meteorologista Luiz Carlos Molion em análise climática para os próximos anos. Ele projetou que entre 2034 e 2035 o Brasil enfrentará uma seca severa comparável aos períodos críticos marcados por intensos fenômenos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre as previsões e como se preparar para os desafios hídricos que estão por vir!

