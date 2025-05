Super MEI: entenda a proposta que cria alternativa entre MEI e microempresa Projeto pode beneficiar pequenos empreendedores que faturam entre R$ 81 mil e R$ 140 mil ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h07 ) twitter

Uma proposta pode representar um novo passo para quem tem um pequeno negócio no Brasil. No início de março, a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) apresentou um projeto de lei complementar que cria uma nova categoria de microempreendedor: o Super MEI. A ideia é simples, mas pode fazer diferença para milhares de brasileiros que trabalham por conta própria. O Super MEI seria uma ponte entre o atual MEI (Microempreendedor Individual) e a ME (Microempresa).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre essa proposta que pode transformar o cenário dos pequenos negócios no Brasil!

