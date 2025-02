Superlotação na Viva Bicho, onda de calor em Camboriú e homem morre após queda de 7 metros O Portal Menina traz detalhes sobre a superlotação na ONG Viva Bicho, a onda de calor que fez garis passarem mal em Camboriú e o caso... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 23h05 (Atualizado em 13/02/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Portal Menina apresenta aos leitores do ND Mais informações sobre a superlotação na ONG Viva Bicho, a onda de calor extremo que fez garis passaram mal em Camboriú e o caso do trabalhador que morreu após uma queda de 7 metros em Balneário Camboriú.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Santa Catarina é a ‘menina dos olhos’ da Shein e empresa anuncia expansão em 5 cidades

FOTOS: Vendaval causa estragos no pavilhão da Fenarreco, em Brusque

Quem era o ciclista profissional morto durante assalto em SP: ‘Sua vida custou um celular’