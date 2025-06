Suposta briga antiga termina com morte e casa incendiada em SC Desentendimento entre envolvidos levou a um assassinato e à queima da casa do suspeito em Concórdia, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 12h18 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h18 ) twitter

Uma suposta briga antiga resultou na morte de um homem de 26 anos e deixou outro, de 22, ferido a tiros na noite de domingo (8), em Concórdia, no Oeste catarinense. O crime aconteceu por volta das 21h, na rua Attilio Antônio Kirch, no bairro Frei Lency. Segundo os Bombeiros Voluntários de Concórdia, o jovem de 22 anos foi socorrido com um ferimento na região genital e levado ao hospital. Apesar do ferimento, ele não corre risco de vida.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

