Suposto traficante de drogas do MS é preso em Navegantes; ‘tráfico em grande escala’ Polícia afirma que suposto traficante de drogas seria responsável por transportar entorpecentes em organização que abasteceria diversos... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 22h45 (Atualizado em 24/01/2025 - 22h45 ) twitter

Foi preso em Navegantes, na última quinta-feira (23), um suposto traficante de drogas foragido de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele faria parte de uma organização criminosa responsável por tráfico de entorpecentes em grande escala, que abasteceria diversos estados.

Para mais detalhes sobre essa prisão e as investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

