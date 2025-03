Suri Doguinha, o Pimpão de ‘Ainda Estou Aqui’, leva internet a loucura com look de Oscar "Ainda Estou Aqui" faz história no cinema brasileiro e ganha Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 03/03/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Suri Doguinha, cadela que interpreta o Pimpão em “Ainda Estou Aqui”, viralizou ao aparecer com um look especial em homenagem ao Oscar 2025. Na legenda, o trocadilho com a marca Armani, transforma a cachorrinha em modelo da “AUrmani” para celebrar a noite histórica.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa adorável estrela e seu momento de glória!

Leia Mais em ND Mais:

Das Laranjeiras ao Oscar: Fluminense já teve estrela em filme vencedor da estatueta!

Sangue de gelo! Ouattara cobra pênalti sem distância e coloca Bournemouth nas quartas da FA Cup

Avaí x Figueirense tem mudança de árbitro a dois dias do clássico